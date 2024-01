Algeria-Italia: ambasciatore Pugliese ai saluti, "legame profondo va oltre il settore energetico" (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre mille giorni alla guida dall’ambasciata d’Italia ad Algeri sono stati per Pugliese “un’esperienza straordinaria”, non solo dal punto di vista professionale ma anche da quello umano. “Accanto agli aspetti lavorativi, ho avuto l’occasione di entrare in contatto con il popolo algerino, un popolo caloroso, orgoglioso e custode di una cultura ricca e affascinante. Ho potuto testimoniare la grande amicizia che c’è nei confronti dell’Italia, che mi è stata costantemente manifestata a tutti livelli. Ho poi avuto l’occasione di visitare a fondo questo affascinante Paese, dalle città costiere, ai siti archeologici, al deserto incontaminato. Lascio l’Algeria con la profonda consapevolezza che quelle tra l'Italia e l'Algeria sono relazioni sincere, profonde ed egalitarie. Sono certo che l'Italia potrà sempre contare sull'Algeria, come l'Algeria sull'Italia. I nostri Paesi e i nostri popoli sono fratelli, uniti dalla vicinanza geografica, dalle comuni radici storiche e dai profondi legami culturali. Partendo da questi presupposti, non ho dubbi che anche per il mio successore si tratterà di un mandato ricco di soddisfazioni”, conclude Pugliese. (Res)