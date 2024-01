Libano: installato nella basilica di San Pietro in Vaticano mosaico dedicato al santo Charbel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le campane hanno suonato oggi alle 10:30 (9.30 ora italiana) in tutte le chiese del territorio libanese, in contemporanea con la posa del mosaico dedicato all’eremita maronita Charbel Makhlouf su uno dei muri che circondano la tomba di San Paolo VI, nella Basilica di San Pietro in Vaticano. Lo ha reso noto il sito di notizie "Lebanon Files". L'opera d'arte sacra è stata posizionata nel primo seminterrato della basilica, su una delle pareti che circondano la tomba di San Paolo VI, il Papa che lo beatificò, nel 1965, e poi lo canonizzò nel 1977. Il mosaico si ispira alla fotografia in cui il santo appare in mezzo a un gruppo di pellegrini. L’opera è stata realizzata in un laboratorio vaticano, utilizzando tecniche risalenti al XVI secolo, ed è stata benedetta lo scorso autunno da papa Francesco. Nato a Bkaakafra, l'8 maggio 1828, Charbel è cresciuto in un villaggio nel nord del Libano. Si dedicò alla vita religiosa all'età di 23 anni, lasciando la sua casa per servire Cristo come sacerdote e monaco nella tradizione cattolica maronita presso il monastero di San Marone, nella zona settentrionale di Annaya. Charbel visse nel monastero per 16 anni prima di ritirarsi da eremita. Morì il giorno della vigilia di Natale nel 1898. Non lasciò nulla di scritto, le frasi a lui attribuite sono state tramandate oralmente, ma alcuni mesi dopo la sua morte, stando al racconto dei fedeli, attorno alla sua tomba iniziò a fuoriuscire un liquido miracoloso costituito da sangue misto ad acqua. I monaci decisero di riesumarne il corpo, che venne trovato intatto e conservato fino alla beatificazione, che avvenne nel 1965, durante la chiusura del concilio Vaticano II.(Lib)