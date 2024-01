Governo: Salvini su Torino-Ceres, oggi giornata non ideologica perché non ci sono ponti o ferrovie di destra o sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Oggi è una bella giornata non ideologica perché a volte in Parlamento ci troviamo a fare scontri ideologici anche sui ponti gallerie e passaggi a livello. Non ci sono ponti sovranisti o europeisti di destra o di sinistra: il ponte è un ponte una ferrovia una ferrovia. Penso che la tutela dell’ambiente debba andare di pari passo con il diritto dell’uomo a vivere e lavorare. Lo ha affermato il vicepremier Matteo Salvini commentando l’inaugurazione della nuova linea Torino-Ceres che collegherà l’aeroporto con il centro Città del capoluogo Piemontese. (Rpi)