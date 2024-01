Credito: Padoan (Unicredit), d’accordo con Capital Market Union e Bank Union

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono totalmente d’accordo che che ci sia un enorme bisogno di far fare un salto di qualità alla Capital Market Union e alla Bank Union”. Lo ha detto il presidente di Unicredit, Pier Carlo Padoan, intervenendo durante l’appuntamento annuale in corso a Piazza Affari “The new g20/Oecd principles of corporate governance for the development of capital markets and sustainable growth” organizzato da Assonime, che si dice in linea anche “ovviamente vedere queste due cose - Capital Market Union e alla bank Union - come capitoli dello stesso libro”. Per Padoan “è inevitabile, altrimenti c’è da pensare che non si fanno passi avanti. In un mondo migliore di questo di oggi dovremmo avere una financial union in cui c’è credito, ci sono altre forme di finanziamento, ci sono imprese finanziarie non bancarie che fanno il mestiere che fanno essenzialmente le banche”. Queste cose cambieranno il sistema di riferimento delle imprese, “ma le imprese dovranno essere in grado di adattarsi ai nuovi valori di riferimento, cosa che in alcuni Paesi è più facile, nei Paesi europeo meno, anche perché la Bank Union non sta facendo progressi anzi sembra che in alcuni casi la sua implementazione vada all’indietro” ha concluso. (Rem)