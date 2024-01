Credito: Padoan (Unicredit), no a aggiornamenti continui norme, non si anticipano criticità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le imprese “non c’è nulla di peggio di aggiornamenti continui di norme che spesso sono molto invasive e spesso ci si chiede a cosa servano. Perché si rischia di correre dietro alle criticità piuttosto che anticiparle. Questo ha delle implicazioni molto importanti per la composizione dei board”. Lo ha detto il presidente di Unicredit, Pier Carlo Padoan, intervenendo durante l’appuntamento annuale in corso a Piazza Affari “The new g20/Oecd principles of corporate governance for the development of capital markets and sustainable growth” organizzato da Assonime. “Bisogna cambiare le norme per renderle più efficaci nel gestire le realtà di oggi” ha spiegato il vertice di Unicredit, ma bisogna anche applicarle in modo che “non siano di ostacolo all’attività perché l’applicazione della norma, soprattutto quando la norma non è disegnata in maniera impeccabile, diventa cruciale e permette comportamenti che finiscono per arrestare lo sviluppo invece che amplificarlo” ha osservato. Come ormai è ben noto vige ancora un’incertezza crescente e elevata che “è nemica dell’investimento”, quindi, secondo Padoan “una sfida che hanno le imprese oggi è quella di come fare a gestire la conduzione di impresa che deve avere una risorsa temporale non breve in un contesto del genere”. Le riforme e la governance oggi, “anche quelle che sono in corso di essere cucinate devono tener conto di questo aspetto. Se non ne tengono conto si rischia di arrivare al giorno in cui una nuova norma viene annunciata quando questa norma è già vecchia”, ha concluso. (Rem)