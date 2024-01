San Siro: Sala, sui concerti ascolto residenti, ma è ciò che accade nelle grandi città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Capisco che 29 concerti sono tanti, ma è ciò che succede nelle grandi città internazionali. Penso che per il 2024 la programmazione è fatta e quindi non c’è più da discutere.” Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della presentazione del programma espositivo del Comune di Milano per il 2024 a Palazzo Marino, in merito all’annuncio dei residenti di zona San Siro del ricorso al Tar per i troppi concerti. Al netto che “se dei cittadini vogliono fare un ricorso sono liberi di farlo. – ha proseguito il sindaco - il 2024 rispetto al 2023 se non cambia come numero di concerti è un po’ più attento alle sovrapposizioni, e poi ci penseremo nel 2025”. Ma lato Comune “per il 2024 abbiamo fatto una promessa agli organizzatori di concerti e agli operatori culturali che hanno già venduto i biglietti", ha ribadito. (Rem)