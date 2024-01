Sicurezza: Rampelli (Fd'I), bene l'aumento di forze dell'ordine a Roma e in altre città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incremento della presenza delle forze dell'ordine e dei militari a Roma e in altre grandi città "contribuirà al rafforzamento della sicurezza pubblica". Lo ha detto il vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli. "L'incremento della vigilanza all'Esquilino, alla stazione Termini e in periferia aiuterà a smantellare le organizzazioni criminali che hanno sfigurato Roma, trasformandola in un dormitorio a cielo aperto, in una città dello spaccio, della violenza, delle occupazioni abusive e della prevaricazione, con i cittadini onesti intimoriti e rinchiusi in casa - ha proseguito il vicepresidente -. Il degrado ha creato danni alle attività economiche e alberghiere non più sostenibili. Questo potenziamento voluto dal ministro Piantedosi dovrà responsabilizzare il Campidoglio che, invece di assecondare la trasformazione della Capitale in crocevia dell'immigrazione irregolare, dovrà investire sul miglioramento dei servizi, le attività culturali, sociali e di intrattenimento, la destagionalizzazione del turismo, il presidio dei territori ostaggio dei clan con attività di rilevanza commerciale. Ringrazio il ministro Piantedosi che, nel corso della manifestazione 'Piazza Italia' a fronte delle proteste dei residenti e degli operatori economici, prese un impegno formale e il prefetto Giannini, sempre attento a contrastare fenomeni di criminalità diffusa", ha concluso Rampelli. (Rin)