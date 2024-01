Farnesina: Tajani riceve il fondatore di Microsoft Bill Gates (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Vogliamo rafforzare la collaborazione con la Fondazione Bill e Melinda Gates, già attiva da anni, in particolare in seno all’Alleanza del Sahel, piattaforma internazionale di collaborazione rafforzata tra i donatori attivi nella regione saheliana”, ha aggiunto Tajani. “L’Italia è in prima linea nei processi internazionali che promuovono un maggiore coordinamento sull’AI. Come Presidente di turno del G7, manterremo un approccio etico incentrato sulla persona, prestando particolare attenzione alla mitigazione dell’impatto che l’uso dell’intelligenza artificiale potrebbe avere sul mercato del lavoro”, ha detto ancora il titolare della Farnesina. Il vice premier ha condiviso infine le tappe del percorso del nostro Paese – che ha tutte le condizioni per essere un hub europeo per le energie rinnovabili - verso la transizione energetica, ribadendo l’obiettivo di azzerare progressivamente le emissioni nette di CO2 preservando l’occupazione e la competitività attraverso un approccio flessibile e tecnologicamente neutrale. A tal fine giocherà un ruolo fondamentale il nucleare di ultima generazione – un tema che sta particolarmente a cuore a Bill Gates, impegnato, attraverso alcune sue società, nello sviluppo del settore. “Il governo continuerà a investire nella ricerca scientifico-tecnologica sul nucleare, in collaborazione con i principali partner”, ha concluso Tajani. (Res)