Milano: il questore emette 11 Daspo nei confronti dei tifosi del Legnano

- Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi, a seguito dell’attività istruttoria svolta dalla Divisione Anticrimine, ha emesso undici Daspo nei confronti di altrettanti supporters legnanesi che, lo scorso primo novembre 2023, in occasione della partita tra le squadre “A.C. Legnano SSD A.R.L.” e “Piacenza Calcio 1919”, valevole per l’undicesima giornata del campionato di serie D – girone B presso il campo sportivo “G.Mari”, hanno partecipato a disordini e violenze contro le forze dell’ordine e la tifoseria ospite. Prima dell’inizio della partita, circa venti sostenitori piacentini si erano diretti verso lo storico ritrovo della tifoseria organizzata “Boys Legnano 1980” dando luoghi a cori e lancio di bottiglie in direzione degli ultras locali presenti, motivo per cui le forze dell’ordine si erano schierate facendo arretrare i tifosi ospiti. Successivamente, in via Puccini, un gruppo di circa 70 tifosi del Legnano, quasi tutti con il volto coperto, si sono resi protagonisti di un secondo momento di aggressione affrontando con mazze di ferro, cinghie, ombrelli e catene con lucchetti il contingente delle forze dell’ordine impiegate, lanciando altresì bottiglie al loro indirizzo. I poliziotti del Commissariato Legnano hanno da subito avviato una minuziosa attività investigativa volta a identificare i responsabili degli scontri visionando le riprese estrapolate dall’impianto comunale di video sorveglianza recentemente installato presso lo stadio comunale e quelle realizzate dagli agenti della Polizia Scientifica che hanno portato al riconoscimento di undici ultras, cristallizzando per ognuno di loro la condotta tenuta durante gli scontri. A seguito degli scontri diversi agenti hanno riportato delle contusioni tra i quali due agenti del III Reparto Mobile della Polizia di Stato che hanno fatto ricorso alle cure mediche in conseguenza della gravità delle lesioni riportate. (segue) (Com)