Roma: carenze igieniche e strutturali in minimarket a Borghesiana, licenza sospesa per 7 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa mattina, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno notificato ad un 51enne nigeriano, titolare di un minimarket in via Badesi, un provvedimento di sospensione della licenza per 7 giorni, ai sensi dell’ex art. 100 Tulps. Il provvedimento, emesso dal Questore di Roma, scaturisce su proposta degli stessi Carabinieri che, a seguito di un mirato servizio effettuato lo scorso 9 gennaio, riscontrarono nei locali carenze igienico-sanitarie e carenze strutturali, sanzionando il titolare per euro 3.000. (Rer)