Lazio: Anas, nuovo appuntamento con donatori sangue polizia di stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovo appuntamento per sostenere la donazione del sangue e sensibilizzare i più giovani sull'importanza di un gesto che può salvare molte vite. Anas (società del Polo Infrastrutture del Gruppo Fs Italiane) ha partecipato questa mattina alla "Giornata di donazione", presso l'Istituto Tecnico Agrario E.Sereni di Roma organizzata dall'Associazione DonatoriNati della Polizia di Stato sezione Lazio con la partecipazione del presidente regionale Luca Repola. La scuola, impegnata in diversi progetti di legalità, era stata colpita a settembre da un raid notturno durante il quale una mucca era stata uccisa e un'altra era stata gravemente ferita. Nel corso della giornata è stato possibile donare il sangue grazie alla presenza di un' autoemoteca con personale medico dell' Ospedale di Tor Vergata dell'Avis, presente nello spazio antistante la struttura. Ma non solo. I poliziotti del compartimento polizia stradale per il Lazio e Anas hanno incontrato gli studenti dell'Istituto per parlare di sicurezza stradale e sensibilizzare le nuove generazioni alle drammatiche conseguenze che può provocare un comportamento distratto alla guida. Il tema della prevenzione dell'incidentalità stradale (che Anas, in linea con le strategie della Capogruppo Fs, sostiene in prima linea), è legato a doppio filo con quello della donazione, perché purtroppo, spesso, i sinistri stradali determinano un forte fabbisogno di sangue in chi rimane ferito. Anas ha affiancato e sostenuto l'Associazione DonatoriNati con la partecipazione di diversi cantonieri e del Responsabile della Struttura Territoriale di Anas Lazio, Marco Moladori, come avvenuto in altre occasioni negli ultimi mesi, due organizzate nella Capitale insieme a Don Antonio Coluccia, una in Campania nel Parco Verde di Caivano con Don Maurizio Patriciello e un'altra a Reggio Calabria. (Com)