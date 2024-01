Agricoltura: al via nona edizione Forum Italia-Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Forum Italia-Giappone 2023 sull’agricoltura è “un appuntamento importante per due Paesi del G7 come Italia e Giappone, anche in vista del vertice agricolo di Siracusa, nel prossimo settembre. Infatti, dal confronto e dallo scambio su temi cruciali per il futuro della nostra agricoltura - come le Tea, il suolo, i crediti di carbonio e il ricambio generazionale - sui quali come governo ci siamo impegnati tanto, possono venire nuovi stimoli e proficue iniziative per il progresso delle nostre agricolture, il benessere dei nostri agricoltori e la salvaguardia di quella casa comune che è il nostro pianeta". Lo ha detto Luca De Carlo, presidente della IX Commissione del Senato, oggi a Roma, in occasione dell'apertura dei lavori del Forum Italia-Giappone 2023, organizzato dal Japan Italy economic federation (Jief) insieme a Crea e Cia con il patrocinio del Senato della Repubblica. Questa XI edizione, di nuovo a Roma dopo 5 anni, è stata dedicata all'agricoltura, snodo strategico di una serie di tematiche fondamentali per ambedue i Paesi quali: la sicurezza alimentare, il clima, la tutela ambientale, le questioni geopolitiche e il ricambio generazionale. Sono intervenuti, tra gli altri, Mario Pezzotti, Commissario straordinario Crea; Daniele di Santo presidente Jief; Cristiano Fini presidente Cia Agricoltori Italiani; Hirofumi Takinami, Presidente Commissione Agricoltura della Camera dei Consiglieri; Gianluigi Benedetti, AmbasCiatore d'Italia in Giappone; Kengo Otsuka, vice ambasciatore del Giappone in Italia; Antonio Barile, presidente Camera di Commercio Italo Orientale; Giuseppe Corti Crea Agricoltura Ambiente. (segue) (Com)