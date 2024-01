Agricoltura: al via nona edizione Forum Italia-Giappone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo clima di instabilità globale, dotarsi di un sistema agricolo che garantisca la sicurezza alimentare è divenuta una priorità nelle agende politiche sia dell'Italia che del Giappone, due paesi che si trovano esattamente sullo stesso versante ad affrontare le medesime problematiche, con due sistemi soCiali ed economici straordinariamente simili nonostante la distanza geografica" ha commentato il presidente Jief Daniele Di Santo, fondatore del Forum. "La relazione commerciale tra Italia e Giappone è forte nel settore primario: oggi il 20 per cento dell'export agroalimentare tricolore è destinato al mercato nipponico - ha detto il presidente nazionale di Cia, Cristiano Fini -. Consolidare la collaborazione tra i due Paesi è strategico, tanto più che molte sfide accomunano i nostri sistemi agricoli, dall'impatto del clima sulle produzioni alla riduzione di suolo agricolo, senza contare che proprio Giappone e Italia hanno la popolazione più anziana del mondo, con effetti negativi sul ricambio generazionale. Per questo, servono soluzioni innovative condivise, anche per attrarre i giovani, puntando su formazione specializzata, digitalizzazione e ricerca". "Il Giappone - ha dichiarato Hirofumi Takinami, presidente Commissione Agricoltura della Camera dei Consiglieri - ha formulato la ‘Strategia per un sistema alimentare verde’ nel maggio 2021 per migliorare la produttività e la sostenibilità nei settori alimentare, agricolo, forestale e della pesca attraverso l'innovazione, per ridurre entro il 2050 la quantità di pesticidi e fertilizzanti chimici utilizzati e promuovere l'agricoltura biologica: un modello per l'intera regione asiatica. D'altronde, questi sono anche gli obiettivi su cui i paesi del G7 hanno iniziato a lavorare insieme lo scorso anno in Giappone e spero che il G7 del prossimo anno a guida italiana prosegua in questa direzione". (segue) (Com)