Agricoltura: al via nona edizione Forum Italia-Giappone (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Forum, mira a portare un contributo concreto al dialogo tra i due paesi, coinvolgendo gli attori principali delle massime istituzioni, i vertici delle rappresentanze diplomatiche, i rappresentanti apicali delle organizzazioni di categoria e delle imprese, scuole, centri di ricerca. I temi su cui oggi gli esperti dei due Paesi si sono confrontati sono stati il suolo – su cui si sono confrontati Giuseppe Corti Direttore Crea Agricoltura e Ambiente e Takashi Kosaki, già presidente Iuss (International union soil sciences society)- e impresa e giovani, su cui hanno dibattuto Cristiano Fini, presidente Cia Agricoltori Italiani e Masataka Inamura, presidente JA Youth. "Il Giappone è tra le prime nazioni ad aver liberalizzato le piante derivanti da tecnologie di genome editing, ed è la prima nazione ad immettere sul mercato pomodori nutrizionalmente arricchiti – ha spiegato il Commissario Straordinario del Crea, Mario Pezzotti, discutendo di Tea con Mariko Yoshida, direttrice delle politiche di ricerca agricole della prefettura di Kumamoto (eccellenza della ricerca nipponica in materia)- In Italia, invece, il Crea ha coordinato Biotech il più importante progetto di ricerca pubblica condotto finora sulle Tea, finanziato dal MASAF e concluso nel 2023, con l'obiettivo di migliorare e salvaguardare la grande biodiversità delle specie agrarie coltivate in Italia per produrre di più e meglio con meno input, in un contesto di agricoltura differenziata nei territori e nelle produzioni”. (Com)