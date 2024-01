Sicurezza: Durigon, 135 militari in più in Campania, mantenuto impegno Lega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I 135 militari in più in Campania rispetto allo scorso anno, per un totale di 966 unità: significa maggiore sicurezza in Regione. Promessa mantenuta per la Lega che dimostra come per noi sia prioritario garantire il rispetto delle regole e della legalità nei territori, soprattutto quelli più difficili e abbandonati al degrado". Lo dichiara il coordinatore della Lega in Campania Claudio Durigon. "Episodi di microcriminalità non possono trovare spazio all'interno delle nostre comunità a cui, invece, vogliamo garantire una vita più sicura. Ringraziamo il ministro Piantedosi e il sottosegretario Molteni per lo straordinario lavoro che stanno portando avanti per garantire un presidio di legalità nelle strade e nelle stazioni ferroviarie a tutela dei cittadini. Una condizione necessaria per dare alla Campania l'opportunità di rilancio e di sviluppo", conclude. (Rin)