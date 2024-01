Milano: Sala, riapertura indagini Fausto e Iaio atto necessario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riapertura delle indagini sull’omicidio Fausto e Iaio “mi sembrava un atto necessario, la verità storica deve sempre cercare di emergere, da un lato e l’altro dello scenario politico”. Lo ha detto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, a margine della presentazione del programma espositivo del Comune di Milano per il 2024 a Palazzo Marino, in merito alla riapertura delle indagini sull’omicidio dei due ragazzi nel 1978, atto richiesto dallo stesso Sindaco. “Io ho fatto la mia parte, cosa mi aspetto non lo so, mi aspetto che venga affrontato con serietà e spero ci siano elementi per poter portare a una verità che non c’è mai stata”, ha concluso Sala. (Rem)