Scuola: Regione Lazio aderisce a progetto nazionale per istituzione filiera formativa

- La Giunta regionale del Lazio, su proposta dell'assessore alla Scuola e al lavoro, Giuseppe Schiboni, ha approvato la formalizzazione per l'adesione della Regione Lazio al progetto nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico – professionale in attuazione di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'istruzione e del Merito del 7 dicembre 2023. Un progetto quadriennale che permetterà di creare una nuova filiera, a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, che costituirà sia dei percorsi di istruzione e formazione professionale e sia di tecnica superiore. Alcune figure professionali in formazione, come: l'operatore del benessere, il tecnico dell'acconciatura e il tecnico dei trattamenti estetici, non saranno ammessi alla sperimentazione, perché sprovvisti di corrispondenza con gli indirizzi dell'istruzione professionale e di continuità nelle aree tecnologiche Its Academy. (segue) (Com)