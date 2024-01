Rai: De Cristofaro (Avs), destra ossessionata da controllo su Azienda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La destra è ossessionata dalla Rai e dal suo controllo. Non passa giorno che qualcuno di Fratelli d'Italia non critichi una trasmissione, un programma, uno sketch. E così siamo passati dalla polemica sulla parodia della natività di Paolantoni e Izzo fatta dal senatore Gasparri, che sempre dà la viene anche se ora è in FI, al tentativo da parte del ministro Sangiuliano di intervenire sulla Rai perché non gli è piaciuta l'imitazione di Beatrice Venezi fatta da Virginia Raffaele nel suo nuovo show su Rai1". Lo afferma il capogruppo dell'Alleanza verdi e sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama, componente della commissione di Vigilanza Rai. "Per non parlare poi dei continui attacchi a 'Report', colpevole di fare inchieste scomode, questa volta sulle famiglie La Russa e Meloni. Per la destra la tv deve solo fare compagnia a chi sta a casa possibilmente senza rompere troppo. E allora niente più satira perché offende i nuovi governanti, niente più inchieste giornalistiche perché potrebbero mettere in cattiva luce personaggi a loro vicini. Insomma, una televisione che non disturbi chi manovra, che non disturbi il potere. Una cosa grave, un segno dello scivolamento del nostro Paese verso la democratura", conclude.(Rin)