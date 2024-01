Rifiuti: Gualtieri, contrarietà legittima ma avanti su biodigestori a Casal Selce e Cesano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui territori in cui verranno realizzati i biodigestori "ci sono comitati che sono contrari. È legittimo ma noi siamo favorevoli, i biodigestori sono impianti green, considerati da tutti in questo modo e si faranno". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in piazza San Macuto a margine della partecipazione alla commissione Ecomafie. "Siamo convinti di realizzarli perché oggi il nostro organico va in Veneto, con un costo altissimo, e in Veneto ci producono biometano e ci guadagnano. Noi faremo il nostro biometano e il nostro compost per l'agricoltura e ci alimenteremo i mezzi Ama. Ascoltare i cittadini è giusto - ha concluso Gualtieri - ma è anche giusto che l'amministrazione vada avanti sulla sua strada. Faremo i biodigestori e la localizzazione è già decisa, a gennaio si fa la gara e gli impianti si faranno". (Rer)