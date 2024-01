Sicurezza: Cecchetti, grazie all'impegno della Lega al Governo a Milano altri 150 militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie all'impegno della Lega al Governo, grazie al lavoro del sottosegretario Nicola Molteni, a Milano arrivano altri 150 militari, in aggiunta a quelli già previsti dall'operazione 'Strade sicure' ". Lo dichiara in una nota Fabrizio Cecchetti, segretario d'aula alla Camera dei Deputati e coordinatore regionale della Lega Lombarda per Salvini Premier. "Così, come confermato dal ministro Matteo Piantedosi - ha proseguito - saranno 800 gli uomini delle forze armate dislocati in città. Si tratta di una risposta concreta all'evidente richiesta di sicurezza a Milano, dove il lassismo della giunta di sinistra ha aumentato il numero di reati contro le persone, contro le donne in particolare". "Il Governo di Centrodestra, dopo anni di tagli decisi dalla sinistra, in poco più di un anno ha dato un segnale concreto di attenzione verso i territori, di prevenzione e di deterrenza nei luoghi caldi delle nostre città, come le stazioni ferroviarie, dove maggiormente avvengono i crimini da strada: un altro passo in avanti concreto per dare sicurezza, ordine e legalità alle nostre città", conclude.(Com)