Rifiuti: Gualtieri, prima di incendi Tmb 50 per cento scarti Roma andava a Malagrotta

22 luglio 2021

- Circa "il 50 per cento dei rifiuti raccolti in strada da Ama a Roma, fino a 1.500 tonnellate al giorno" confluivano negli impianti di Malagrotta. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso dell'audizione alla commissione parlamentare Ecomafie, presieduta dal deputato della Lega, Jacopo Morrone. Prima degli incendi "nei due Tmb di Malagrotta arrivava oltre il 47 per cento dei rifiuti raccolti a Roma. Dal 2022 questa percentuale era scesa al 29,8 per cento, dopo il rogo del Tmb 2 è scesa al al 20 per cento e ora siamo a zero", ha spiegato il sindaco. (Rer)