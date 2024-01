Medio Oriente: media, c'è il "consenso palestinese" per formare governo di accordo nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fonti dell'emittente panaraba satellitare di proprietà saudita "Al Arabiya" hanno confermato che è stato raggiunto un "consenso nazionale palestinese" per la formazione di un governo di accordo nazionale, con il sostegno di Stati Uniti e Unione europea. Secondo le stesse fonti, "i nomi proposti per questo governo includono figure patriottiche” e sono in corso “intensi contatti per organizzare un incontro tra le fazioni palestinesi, garantendo un dialogo diretto" tra i movimenti Fatah e Hamas. La notizia arriva dopo che ieri il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha smentito la possibilità di creare uno Stato palestinese al termine della guerra contro Hamas nella Striscia di Gaza, che va avanti dallo scorso 7 ottobre. (Res)