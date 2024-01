Incendio Malagrotta: Gualtieri, evitata emergenza rifiuti intervenendo su 3 fronti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito degli incendi dei due Tmb di Malagrotta "le conseguenze sarebbero stati più gravi se non ci fosse stato, fin da prima, un impegno dell'amministrazione su tre fronti". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso dell'audizione alla commissione parlamentare Ecomafie, presieduta dal deputato della Lega, Jacopo Morrone. "Abbiamo individuato - ha aggiunto - nuovi sbocchi e fatto contratti con un margine di sicurezza per ampliare, in caso di necessità, i conferimenti; abbiamo potenziato gli impianti di tritovagliatura; abbiamo attivato siti di trasferenza dove appoggiare i rifiuti" che poi vengono trattati e avviati a discarica o a termovalorizzazione.(Rer)