Comuni: al via l'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane

- Dalla collaborazione tra l'Agenzia delle Entrate e l'Istituto nazionale di statistica, in accordo con l'Associazione nazionale Comuni italiani (Anci), nasce l'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane – Anncsu, una banca dati interattiva con le strade e i numeri civici che appartengono al territorio dei Comuni italiani. Grazie al nuovo database Anncsu, cittadini, imprese e Pubbliche amministrazioni dispongono ora di un riferimento unico per tutto il territorio nazionale, contenente l'elenco delle strade (denominazioni delle aree di circolazione) e i numeri civici dei Comuni italiani. Il nuovo servizio offre la possibilità di verificare gli indirizzi e di visualizzarne il posizionamento su una mappa con dati che sono forniti, aggiornati e certificati dai Comuni. Sono già più di 7.500 i Comuni italiani, oltre il 95 per cento del totale, che hanno completato l'inserimento dei dati. Questi Comuni che hanno già popolato l'Anncsu utilizzeranno esclusivamente questo archivio per tutte le proprie attività. In particolare, l'Agenzia e l'Istat curano i contenuti, i criteri di aggiornamento dell'Anncsu e i relativi servizi; le Entrate assicurano la gestione informatica dell'Archivio, lo sviluppo e l'accessibilità dei servizi e l'assistenza agli utenti; l'Istituto nazionale di statistica definisce, ai sensi del Regolamento anagrafico (Dpr n. 223/89), le regole cui i Comuni si devono attenere. Inoltre, l'Agenzia delle Entrate e i Comuni collaborano per un costante allineamento degli indirizzi delle unità immobiliari urbane nel sistema informativo catastale. (Com)