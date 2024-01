Vaticano-Kazakhstan: Tokayev giunto alla Santa Sede per incontrare Papa Francesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, è giunto questa mattina in Vaticano per incontrare Papa Francesco. Lo rende noto la presidenza kazakha sui propri canali social ufficiali. Per l'arrivo del leader di Astana le autorità della Santa Sede hanno schierato il picchetto d'onore delle Guardie svizzere. Tokayev è stato accolto da monsignor Leonardo Sapienza, reggente della Prefettura della casa pontificia. Quello in corso è l'ultimo giorno della visita del presidente kazakho a Roma, iniziata la sera di mercoledì 17 gennaio. La giornata di ieri si è conclusa con la firma una dichiarazione congiunta, di sette accordi intergovernativi e di 16 protocolli d’intesa commerciale, ed è stata segnata, in particolare, dall’incontro al Quirinale con l’omologo Sergio Mattarella, da quello a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e infine dalla partecipazione, assieme al ministro degli Affari esteri Antonio Tajani, alla Tavola rotonda sugli investimenti organizzata alla Farnesina. È in questa circostanza che Tokayev ha parlato dell’apertura “di un nuovo capitolo” delle relazioni. L’Italia, ha ricordato, è già il terzo partner commerciale al mondo del Kazakhstan, e dal 1991, anno dell’indipendenza, ha investito quasi 10 miliardi di dollari nel Paese centrasiatico. Ma ora, ha sottolineato il presidente kazakho, “è tempo di portare il partenariato a un livello superiore” e di “esplorare nuovi campi di cooperazione”: oltre all’energia, ci sono “enormi opportunità” nel campo delle materie prime rare, della transizione energetica e digitale, delle infrastrutture di trasporto, dell’industria e dell’agricoltura. (segue) (Res)