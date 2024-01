Armenia: Pashinyan, abbiamo bisogno di una nuova Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Armenia ha bisogno di una nuova Costituzione. Lo ha detto il primo ministro armeno Nikol Pashinyan durante una visita al ministero della Giustizia a Erevan. "Secondo me, così come secondo l'opinione di numerosi colleghi, ed esprimo questa opinione affinché diventi oggetto di una discussione più ampia, la Repubblica di Armenia ha bisogno di una nuova Costituzione, non di emendamenti costituzionali, ma di una nuova Costituzione”, ha detto Pashinyan. “Il mondo sta cambiando, la regione del Caucaso meridionale cambierà inevitabilmente, così come l'Armenia”, ha affermato il premier. "Questo cambiamento può essere trattato in diversi modi. Ma non importa cosa pensiamo dell'evoluzione, succede. Pertanto, la nostra posizione e il nostro approccio non dovrebbero essere quelli di fermare questa evoluzione (…) ma governare secondo gli interessi statali dell’Armenia", ha concluso Pashinyan. (Rum)