Inflazione: Nevi (FI), nostra esigenza far scendere il debito pubblico per liberare risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi stiamo aggredendo l'inflazione attraverso tutte le cose fatte con la legge di bilancio, dalla diminuzione del cuneo fiscale al taglio delle tasse. L'esigenza, adesso, è di far scendere il nostro debito pubblico per poter liberare risorse da avere a disposizione di chi ha meno possibilità". Lo dichiara a "Mattino 5" il vicepresidente vicario alla Camera e portavoce di Forza Italia, Raffaele Nevi. "Sull'aumento dei tassi spesso abbiamo criticato la Bce ma il tema è complesso, l'aumento dell'inflazione attualmente è causato dalle guerre che non sono un meccanismo classico che la genera, la situazione quindi andava vista con modalità differenti. Speriamo che i tassi scendano in fretta perché stanno producendo problemi alle imprese e alle famiglie", conclude.(Rin)