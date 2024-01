Egitto: ministro Finanze, entrate statali +41,6 per cento in luglio-dicembre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le entrate statali dell’Egitto sono aumentate del 41,6 per cento nel primo semestre dell'anno fiscale 2023/2024 - primo luglio/31 dicembre 2023 -, rispetto allo stesso periodo dell'esercizio 2022/2023. Lo ha annunciato il ministro delle Finanze, Mohamed Maait, secondo quanto riferito dal quotidiano “Al Ahram”. Le entrate fiscali del Paese sono aumentate del 43,4 per cento nello stesso periodo grazie ai meccanismi di automazione che contribuiscono a rafforzare gli sforzi di governance e a integrare l'economia informale. La spesa totale è aumentata del 56 per cento su base annua nel primo semestre dell'anno fiscale in corso. Nel resoconto, il ministro Maait ha evidenziato che il deficit di bilancio nel primo semestre dell’anno fiscale in corso si è attestato al 4,95 per cento del Pil, in aumento rispetto al 4 per cento del periodo primo luglio-31 dicembre 2022, pari a 367 miliardi di sterline egiziane (circa 10,9 miliardi di euro). Durante la riunione di governo, il ministro ha spiegato che nel primo semestre dell’anno fiscale 2023/2024, l’Egitto ha registrato un avanzo primario di bilancio pari a 150 miliardi di sterline (4,4 miliardi di euro), rispetto ai 25 miliardi di sterline (circa 740 milioni di euro) dello stesso periodo nell’esercizio precedente. Nell’esercizio fiscale precedente, il deficit di bilancio dell’Egitto ha rappresentato il 6,1 per cento del Pil, mentre per l’esercizio fiscale in corso il governo ha aumentato la stima del deficit di bilancio al 6,9 per cento del Pil. Secondo Maait, infine, "l'importo totale trasferito alle casse dello Stato dal Canale di Suez è salito a 103,3 miliardi di lire egiziane (quasi 3 milioni di euro), con un tasso di crescita annuale del 126,8 per cento". (Cae)