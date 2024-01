Ucraina: von der Leyen, Ue deve fornire il miglior sostegno possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue deve fornire "il miglior sostegno possibile" all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. Più il Paese aggredito si difende con successo, "più saremo sicuri in Europa". È quanto dichiarato dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano "Bild". L'esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) ha aggiunto: "Noi europei dobbiamo assumerci più responsabilità per i nostri interessi e la nostra sicurezza, soltanto allora potremo continuare a vivere in libertà e sicurezza in futuro". Per von der Leyen, con la guerra di aggressione che ha mosso contro l'Ucraina, il presidente russo Vladimir Putin "ha infranto il principio ferreo sul rispetto dei confini in Europa". Tale violazione "non può rimanere senza risposta". Von der Leyen ha infine affermato che l'Europa deve "ergersi nuovamente per la libertà e la democrazia nel continente". Ciò vale anche per "la protezione degli ebrei in Europa, il diritto all'esistenza dello Stato di Israele e gli attacchi militari contro navi civili nel Mar Rosso". (Geb)