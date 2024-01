Arabia Saudita: ufficio britannico Affari esteri partecipa a workshop su progetti umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio per gli Affari esteri, il Commonwealth e lo Sviluppo del Regno Unito ha preso parte a un workshop di due giorni per monitorare e valutare i progetti umanitari e di soccorso, presso la sede del centro di aiuto e soccorso umanitario King Salman (KSrelief) dell'Arabia Saudita, a Riad. Lo ha riferito il quotidiano saudita “Arab News”, secondo cui l'evento si è svolto alla presenza dell'assistente generale per le operazioni e i programmi del KSrelief, Ahmed al Baiz, e dell'ambasciatore britannico a Riad, Neil Crompton. Il workshop ha ospitato una serie di sessioni, in cui sono state esaminate anche le iniziative congiunte finanziate dal Programma alimentare mondiale (Pam). (Res)