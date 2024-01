Incendio Malagrotta: Gualtieri, evitata emergenza rifiuti ma rogo ha ridotto margini sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'incendio del Tmb 1 di Malagrotta, con il Tmb 2 già fuori uso per un rogo "nonostante sia stata evitata l'emergenza" rifiuti a Roma, va rilevato che gli eventi "hanno ridotto i margini di sicurezza disponibili". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso dell'audizione alla commissione parlamentare Ecomafie, presieduta dal deputato della Lega, Jacopo Morrone. "Stiamo lavorando in attesa della realizzazione del termovalorizzatore, che resta un obiettivo finale dell'amministrazione" per portare insieme ad altri impianti la Capitale a essere autonoma "al 90 per cento nella gestione del ciclo dei rifiuti", ha aggiunto. (Rer)