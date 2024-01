Incendio Malagrotta: Gualtieri, a oggi 700 mila tonnellate l'anno trattate fuori Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento con i due Tmb di Malagrotta fuori uso i rifiuti di Roma sono così distribuiti, prima di essere avviati a discarica o a termovalorizzazione, "150 mila tonnellate" l'anno "sono trattate in impianti di Ama, 450 mila tonnellate vanno in altri impianti regionali e 250 mila tonnellate in altre regioni o all'estero". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso dell'audizione alla commissione parlamentare Ecomafie, presieduta dal deputato della Lega, Jacopo Morrone. (Rer)