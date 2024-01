Spagna: Iberdrola implementerà tecnologia innovativa per decarbonizzazione del porto di Vigo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda energetica spagnola Iberdrola realizzerà presso il porto di Vigo, in Galizia, un'innovativa infrastruttura per promuovere il processo di decarbonizzazione. Secondo quanto riferito in un comunicato, il sistema consente di collegare le navi alla rete elettrica terrestre durante la loro permanenza in porto, in modo da tenere spenti i motori ausiliari per tutto il tempo in cui la è ormeggiata per caricare e scaricare merci o persone. In particolare, la società svilupperà un sistema noto come Onshore power supply (Ops) presso il Car Terminal del porto e l'installazione eliminerà localmente le emissioni di gas serra e migliorerà la qualità dell'aria circostante. Il presidente dell'Autorità portuale di Vigo, Carlos Botana, ha sottolineato l'elevato interesse delle compagnie di navigazione nel disporre di questa infrastruttura, che ridurrà la loro impronta di carbonio ed il rumore del terminal. Botana ha inoltre ricordato che l'istituzione da lui presieduta sta attualmente lavorando su altre linee di investimento per elettrificare le sue banchine, in particolare il Terminal container ed il Terminal crociere con investimenti previsti per oltre 25,6 milioni di euro. (Spm)