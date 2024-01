Vietnam-Ungheria: visita Pham, firmati tre documenti di cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Vietnam e l’Ungheria hanno firmato tre documenti di cooperazione. l’annuncio è stato dato dopo l’incontro di ieri tra il primo ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, in visita a Budapest, e l’omologo ungherese, Viktor Orban. Lo riferisce il portale del governo vietnamita. I documenti comprendono un accordo di cooperazione contro la criminalità transnazionale, un memorandum d’intesa tra i rispettivi ministeri degli Esteri e il programma culturale per il periodo 2024-2026. Nella conferenza stampa congiunta Orban ha sottolineato l’importanza attribuita al Vietnam e ai Paesi emergenti nella politica estera ungherese rivolta all’Est. L’Ungheria e il Vietnam, inoltre, hanno una visione comune della pace e intendono lavorare per rafforzare le relazioni sulla base degli accordi di libero scambio e di protezione degli investimenti tra il Vietnam e l’Unione europea. (segue) (Fim)