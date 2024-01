Vietnam-Ungheria: visita Pham, firmati tre documenti di cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche Pham ha sottolineato l’importanza della relazione con l’Ungheria, l’unico Paese dell’Europa centrale e orientale con cui il Vietnam ha una partnership onnicomprensiva, concordata nel 2018, e ha ricordato che le esportazioni vietnamite verso l’Ungheria valgono circa un miliardo di dollari. Il premier vietnamita, giunto dalla Svizzera, dove ha partecipato al 54mo Forum economico mondiale (Wef) a Davos, concluderà oggi la sua visita in Ungheria, per proseguire il suo viaggio con una tappa in Romania, dove è stato invitato dall’omologo Ion-Marcel Ciolacu. Il rientro in patria è previsto per il 23 gennaio. (Fim)