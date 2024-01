Francia: vietata la pesca nel Golfo di Biscaglia per proteggere delfini e marsovini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel golfo di Biscaglia, situato tra la Francia e la Spagna, la pesca sarà vietata dal 22 gennaio al 20 febbraio per proteggere i delfini e i marsovini. Lo ha annunciato il ministero francese della Transizione ecologica, dopo una decisione presa dal Consiglio di Stato. La misura, secondo quanto si legge in un comunicato, riguarda sia le navi francesi che quelle battenti bandiere di Paesi stranieri. Le aziende che vivono della pesca nel Golfo di Biscaglia saranno "indennizzate per le loro perdite", si legge nel comunicato. (Frp)