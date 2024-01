Serbia: Banca Unicredit miglior datore di lavoro del 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banca Unicredit in Serbia ha ricevuto anche per il 2024 il riconoscimento come miglior datore di lavoro (Top employer) del Paese balcanico. Lo riporta la stampa locale, secondo cui il premio è stato assegnato grazie al continuo impegno della banca rivolto al benessere concreto dei dipendenti e raggiunto attraverso l'eccellenza delle politiche e delle pratiche nel campo delle risorse umane. Unicredit ha ricevuto lo stesso riconoscimento anche a livello europeo, grazie ai certificati locali del Gruppo in Bulgaria, Germania, Italia e Serbia, nonché della filiale in Polonia. Ivana Ivic, direttrice del settore Sviluppo umano e cultura organizzativa e membro del comitato esecutivo della banca, ha sottolineato che "è un piacere aver vinto per il secondo anno consecutivo e per la terza volta in totale il titolo di Top Employer" e che ricevere un certificato così importante "conferma la continua dedizione ai dipendenti, il rafforzamento delle loro competenze, consentendo loro ulteriori progressi". "La nostra banca si distingue per numerose iniziative attraverso le quali supportiamo i dipendenti nei momenti importanti della vita. Ai padri sono concessi 20 giorni lavorativi di congedo retribuito dopo la nascita di un figlio, le madri che tornano dal congedo di maternità hanno la possibilità di lavorare a tempo parziale per il primo mese, ricevendo allo stesso tempo lo stipendio intero e, inoltre, la banca rimborsa le spese della fecondazione in vitro", ha affermato Ivic.(Seb)