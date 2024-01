Gaza: Paesi arabi propongono piano per porre fine al conflitto tra Israele e Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi arabi stanno sviluppando un piano per porre fine alla guerra tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas. L'iniziativa prevede una proposta di cessate il fuoco e il rilascio di ostaggi ancora trattenuti a Gaza, e fa parte di un piano più ampio che potrebbe offrire a Israele la normalizzazione delle relazioni se accetta di compiere passi "irreversibili" verso la creazione di uno Stato palestinese. Tale piano è stato discusso con gli Stati Uniti e i governi europei, e potrebbe includere il riconoscimento formale da parte delle nazioni occidentali di uno Stato palestinese o il sostegno per la piena adesione dell'entità palestinese all'Onu. Come riporta il quotidiano "Financial Times", riprendendo un funzionario arabo di alto livello, l'auspicio è quello di presentare il piano, che potrebbe includere anche il riconoscimento formale delle relazioni tra l'Arabia Saudita e Israele, entro poche settimane, nel tentativo di porre fine alla guerra in corso e prevenire un conflitto più ampio in Medio Oriente. (Rel)