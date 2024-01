Gaza: Albanese (Onu), molto probabile che Israele stia commettendo un genocidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, ha dichiarato di "sostenere con forza" la decisione del Sudafrica di chiedere misure cautelari alla Corte internazionale di giustizia perché ritiene "molto probabile che a Gaza si stia commettendo un genocidio". Lo ha detto in un'intervista al quotidiano "El Pais", evidenziando che "armi proibite, che non dovrebbero essere usate in aree fortemente popolate come Gaza, sono state usate contro una popolazione che vive intrappolata in 365 chilometri quadrati, dove alla popolazione è stato ordinato di evacuare in massa e dove ci sono 1,9 milioni di sfollati forzati stipati nel sud della Striscia che vengono bombardati mentre parliamo". A questo proposito, Albanese ha sottolineato che fino a questo momento sono già 24 mila i morti accertati (tra i quali 10 mila bambini) e tra i 7 e gli 8 mila dispersi. La relatrice speciale dell'Onu ha definito quello che sta avvenendo a Gaza "la mostruosità del nostro secolo", aggiungendo che molte altre persone sono destinate a morire a causa della mancanza di cure mediche. (Spm)