Maltempo: Coldiretti, Italia divisa tra e gelo e siccità, Sos campi (2)

- Una situazione che rischia di ripetersi nel nuovo anno dove l’arrivo improvviso del grande freddo colpisce - sottolinea la Coldiretti in una nota - le coltivazioni invernali in campo come cavoli, verze, cicorie, e broccoli che reggono anche temperature di qualche grado sotto lo zero ma se la colonnina di mercurio scende repentinamente o se le gelate sono troppo lunghe si verificano danni. La discesa della colonnina di mercurio con il gelo rischia peraltro di bruciare gemme di piante e alberi, con pesanti effetti sui prossimi raccolti con il caldo anomalo che rischia di favorire in alcuni territori il risveglio anticipato delle varietà più precoci. Se nelle campagne del centro nord si teme il freddo, nelle Isole ad allarmare sono le alte temperature e la mancanza di pioggia con la colonnina di mercurio che a Cagliari e Palermo segna attorno ai 20 gradi. Per la scarsità di pioggia in Sicilia si segnalano bassi livelli di acque nelle dighe con carenza di fieno nei pascoli a causa della siccità e difficoltà allo sviluppo ortaggi ma anche in Sardegna sono segnalate difficoltà per le arance o le insalate che non riescono a crescere adeguatamente per la carenza di acqua. (segue) (Com)