Meteo: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo fino al primo mattino irregolarmente nuvoloso con nubi basse e foschie sulla pianura, variabile su Alpi e Prealpi con addensamenti sul confine, schiarite sul Nordovest; nel corso della mattinata irregolare aumento della copertura a partire da est; in serata schiarite sulla pianura centro-orientale e sulle Alpi. Precipitazioni nella notte e primo mattino deboli nevicate isolate sulle Alpi di confine; in mattinata occasionali precipitazioni sui rilievi orientali; nel pomeriggio, deboli sparse su pianura e Prealpi, in spostamento da est verso ovest ed in esaurimento entro sera. Neve oltre 800-1200 metri fino al mattino, dal primo pomeriggio oltre 400-700 metri, poi anche a quote inferiori, in presenza di rovesci; in pianura possibile neve mista a pioggia, senza accumuli significativi al suolo. Temperature minime in lieve calo, massime in moderato calo. Brusco calo termico nel corso del pomeriggio a partire da est. In pianura minime tra -1 e 3 °C, massime intorno a 5 °C, localmente superiori per effetti di foehn sui settori occidentali. (Rem)