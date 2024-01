Bielorussia: ministro Difesa, pronti a cooperare con qualsiasi Paese, inclusi membri di Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bielorussia è aperta alla cooperazione in settore militare con qualsiasi Stato, compresi i membri della Nato. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa bielorusso, Viktor Hrenin, commentando nel corso di una conferenza stampa il progetto della nuova dottrina militare bielorussa. Secondo il ministro, la necessità di adottare una nuova dottrina è dovuta a un cambiamento nella situazione geopolitica e nelle condizioni politiche interne. "Lo scontro in corso tra Occidente e Oriente è entrato in una 'fase calda'", ha sottolineato Hrenin. "La dottrina militare aggiornata può servire come base per risolvere la situazione in Europa, avviare un dialogo di pace. Prima di tutto, abbiamo dimostrato nel documento l'interesse della repubblica di Bielorussia nel ripristinare l'influenza delle organizzazioni internazionali per la sicurezza, come le Nazioni Unite, l'Osce e altri (...) per prevenire e risolvere gli scontri armati", ha proseguito Hrenin. Parlando della cooperazione di Minsk con i Paesi della Nato, il ministro ha affermato che il suo Stato "è pronto a riprendere il dialogo pragmatico, a condizione che (i Paesi Nato) abbandonino la retorica e le azioni aggressive nei nostri confronti". (Rum)