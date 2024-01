Incendio Malagrotta: amministratore giudiziario Giovi, discarica costa 6 milioni l'anno e non ha entrate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La discarica di Malagrotta "ha un costo di 6 milioni l'anno e dalla chiusura del 2013 non ci sono più entrate" nelle casse della società che la controlla "e la gestione diventa complicata. Quando nel 2018 si è insediata l'amministrazione giudiziaria non c'era liquidità in cassa per la messa in sicurezza, per questo abbiamo segnalato il problema alla commissione europea ed è entrato in campo il generale Vadalà". Lo ha detto Luigi Palumbo, amministratore giudiziario della società Giovi-Colari, nel corso dell'audizione alla commissione parlamentare Ecomafie, presieduta dal deputato della Lega, Jacopo Morrone.(Rer)