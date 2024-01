Regno Unito: Global Witness, 80 per cento estrazioni petrolio e gas vengono esportate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La quota di petrolio e gas del Regno Unito esportata è aumentata dal 60 all'80 per cento negli ultimi due decenni. È quanto emerge dall'analisi dei dati governativi condotta da Global Witness, che mette così in discussione le affermazioni del governo secondo cui "sfruttare al massimo" i giacimenti del Mare del Nord aumenterà la sicurezza energetica del Paese. L'analisi ha dimostrato che nei 20 anni tra il 2004 e il 2023 il Regno Unito ha concesso 1.680 licenze alle società per estrarre petrolio e gas nel Mare del Nord, ma la quota di petrolio e gas del Regno Unito esportata tra il 2004 e il 2022 è aumentata dal 60 a oltre l'80 per cento. Nello stesso periodo la produzione nazionale di petrolio è diminuita del 60 per cento. Questi dati hanno alimentato le continue critiche alle affermazioni del governo conservatore secondo cui l'approvazione di nuove licenze aiuterebbe a ridurre la dipendenza del Regno Unito dai mercati energetici internazionali. (Rel)