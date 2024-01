Pakistan-Iran: Cina fa appello al dialogo per risolvere "divergenze"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina continua a sostenere il Pakistan e l'Iran affinché "risolvano conflitti e divergenze tramite il dialogo, la consultazione e la cooperazione. Se necessario, Pechino giocherà un ruolo costruttivo a tal proposito". Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, nella conferenza stampa odierna. Le tensioni lungo la frontiera tra Pakistan e Iran non sono nuove e sono legate in particolare all'insorgenza del popolo beluci, musulmano sunnita di lingua iranica, che rivendica l'indipendenza sia dall'Iran che dal Pakistan. L'Iran ha colpito nella notte tra il 16 e il 17 gennaio alcune postazioni di "terroristi" dell'organizzazione armata sunnita Jaish al Adl nella regione di confine del Belucistan, causando secondo Islamabad "la morte di due bambini innocenti". Da parte sua, il Pakistan ha sferrato ieri mattina attacchi contro sette obiettivi "dei terroristi di origine pachistana che si autodefiniscono Sarmachar" nella provincia iraniana di Sistan e Baluchistan, uccidendo in tutto nove persone. Teheran ha subito protestato e convocato l'incaricato d'affari pachistano per "pretendere una spiegazione immediata".(Cip)