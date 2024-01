Germania: appello dei vescovi, "non votate per Afd"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due arcivescovi e quattro vescovi cattolici tedeschi hanno rivolto un appello ai connazionali a non votare per il partito nazionalconservatore Alternativa per la Germania (Afd). Si tratta degli arcivescovi di Berlino e Amburgo, Heiner Koch e Stefan Hesse, nonché dai vescovi di Magdeburgo, di Erfurt, di Dresda e di Goerlitz, rispettivamente Gerhard Feige, Ulrich Neymeyr, Meissen Heinrich Timmerevers e Wolfgang Ipolt. I sei alti prelati hanno redatto una lettera aperta, intitolata “In difesa della democrazia”. Nel testo si afferma che le posizioni di Afd e dei partiti di estrema destra, come La Terza Via e La Patria, non possono essere accettate. Intervistato dal settimanale “Der Spiegel”, l’arcivescovo di Amburgo ha dichiarato che Afd è antidemocratica e ha idee “etniche e nazionalistiche”. Hesse ha quindi evidenziato: "Non vi è alcuna intersezione tra cristianesimo e Afd”. Secondo i firmatari della lettera aperta, “rispettare e tutelare l'inviolabile dignità dell'essere umano” deve essere la “massima linea guida” dell'azione dello Stato. I partiti che mettono in discussione questo principio “‘non possono rappresentare un’alternativa”. Pertanto, i due arcivescovi e i quattro vescovi chiedono esplicitamente di “votare in maniera responsabile”. Per i prelati, insoddisfazione per la politica, rabbia e insicurezza non devono portare a “lasciarsi catturare da dichiarazioni populiste e soluzioni apparentemente semplici”. All’opposizione al Bundestag, Afd è classificata dal 2021 come sospetta organizzazione estremista di destra dall’Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l’agenzia di intelligence interna tedesca. (Geb)