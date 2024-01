Romania: ministro Finanze, il deficit di bilancio sarà di circa il 5 per cento nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deficit di bilancio della Romania nel 2024 sarà di circa il 5 per cento. Lo ha affermato il ministro delle Finanze, Marcel Bolos, in una nota. Bolos ha precisato che la Romania si annovera tra i Paesi con un deficit consistente e che altri dieci Stati, tra cui Polonia e Francia, entreranno nella procedura per deficit eccessivo. Il ministro ha precisato che, in questo contesto, il governo di Bucarest deve continuare ad applicare le misure fiscali stabilite, i progetti legati alla digitalizzazione, deve ottenere una migliore riscossione e contrastare la lotta all'evasione fiscale. Il ministro delle Finanze ha sottolineato che tutte queste misure sono conformi alla disciplina di bilancio imposta a livello di Unione europea. Dal 2020 la Romania si trova in procedura di deficit eccessivo. (Rob)