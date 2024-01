Sicurezza: Piantedosi, rafforzato contingente di militari in nostre città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati ripartiti sul territorio nazionale i 6.800 militari complessivamente destinati nel 2024 a concorrere, con le Forze di polizia, alla tutela della sicurezza nelle città. Ottocento sono destinati a presidiare le stazioni ferroviarie di Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze, Bari e dei maggiori capoluoghi del Paese. "Il significativo incremento della aliquota di militari assegnati sul territorio nazionale è il segnale concreto dell’attenzione che il governo sta rivolgendo alle richieste di maggiore vigilanza e prevenzione nelle nostre città", ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, richiamando anche "l’impegno dell’esecutivo, sin dal suo insediamento, per incrementare le assunzioni nelle Forze di polizia, che sta consentendo una significativa inversione di tendenza rispetto all’aggravamento delle carenze in organico registrato negli anni precedenti". (segue) (Com)