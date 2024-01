Lituania: presidente Nauseda a "El Mundo", non c'è stanchezza su sostegno a Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Lituania, Gitanas Nauseda, ha affermato di non percepire "alcuna stanchezza" nell'opinione pubblica nazionale sul sostegno all'Ucraina. In un'intervista al quotidiano "El Mundo", il capo dello Stato lituano ha sottolineato che ci può essere "stanchezza" nelle società occidentali, ma non così tanto sul fianco orientale della Nato, perché si è coscienti che una vittoria russa in Ucraina "avrebbe conseguenze disastrose" per la sicurezza della regione. "Se ottenessimo una pace o un cessate il fuoco a costo dell'integrità territoriale dell'Ucraina, significherebbe solo una breve pausa" negli sforzi del presidente russo, Vladimi Putin, "di attaccarci". "Userà questo tempo in modo efficiente per consolidare il territorio e tutte le risorse necessarie per attaccare di nuovo e questa volta noi. È evidente a me e a Paesi come la Lituania che siamo sotto pressione russa da secoli", ha ammonito il leader lituano. In merito all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, Nauseda si è detto fiducioso che sia possibile raggiungere il consenso necessario e convincere il premier ungherese, Viktor Orban, aggiungendo che "è molto importante non perdere tempo e prendere le decisioni". Al contempo, Nauseda ha ammesso di immaginare che alcune conseguenze di questa guerra, come l'aumento dei prezzi dell'energia, "possano avere un impatto negativo" sul comportamento delle persone e degli elettori di altri Paesi. (Spm)