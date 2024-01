Francia: 65 per cento cittadini non convinto da conferenza stampa di Macron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 65 per cento dei francesi non è rimasto convinto dalla conferenza stampa rilasciata dal presidente Emmanuel Macron il 16 gennaio scorso. È quanto emerge da un sondaggio condotto per il quotidiano "Le Figaro" dall'istituto Odoxa-Backbone. Il 62 per cento afferma che il titolare dell'Eliseo "non è stato all'altezza delle sfide per il Paese". Gli annunci fatti da Macron, però, sembrano raccogliere giudizi più positivi: l'85 per cento è soddisfatto del taglio da 2 miliardi di euro alle tasse per la classe media; il 72 per cento è a favore dell'aumento delle ore di insegnamento della "istruzione civica" a scuola; e il 61 per cento incoraggia la sperimentazione della divisa unica per gli studenti. (Frp)